Calciomercato, la Juventus del 2025 sarà da urlo: guardate che formazione!

Juventus da urlo: il calciomercato può regalare una formazione folle

La Juventus ha tutta la volontà di continuare a crescere. E se da una parte Thiago Motta parla del bel gioco dall’altra c’è Giuntoli che attraverso il calciomercatovuole agevolare in ogni modo possibile il tecnico nel raggiungimento degli obiettivi mettendo a sua disposizione i migliori giocatori possibili in assoluto. Ecco la ragione per cui – come spesso ripetiamo – c’è la voglia di pianificare al meglio le prossime mosse tentando di non arrivare impreparati alla sessione di calciomercato di gennaio, così come a quella della prossima estate. E un buon modo di lavorare, è sicuramente quello di programmare le potenziali prossime mosse. Tanto che quello che vogliamo fare oggi noi, è immaginare come potrebbe essere la formazione della Juventus nei sogni del club bianconero in vista della prossima stagione. Il risultato che ne è uscito fuori, è qualcosa di davvero clamoroso. Per scoprirla, iniziamo subito a scorrere la nostra galleria: iniziando dal portiere e poi andando avanti in tutti i ruoli utilizzando le frecce gialle che troverete in alto <<<