Mercato Juve, news da urlo: “Colpo scudetto e nuovo piano per Milinkovic”

L'anno verrà porterà con sé l'apertura di un nuovo ciclo per la Juventus. Il nuovo CDA si occuperà di dirimere tutte le controversie processuali e di sanare il bilancio del club bianconero, ma nel frattempo la dirigenza piemontese si muoverà anche in maniera decisa sul mercato. Il risanamento delle classe societarie non dovrà rappresentare un impedimento al mantenimento di una certa competitività della squadra di Allegri. Ecco perché i giornali non esitano ad accostare alla Juve nomi di grido, appetiti dai top club europei. Vediamo insieme nella nostra raffica, le ultime notizie di mercato che riguardano la Vecchia Signora. Ci sono aggiornamenti molto interessanti<<<