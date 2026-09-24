La Juventus guarda già alla prossima finestra di mercato e torna a muoversi per Rayan Ait-Nouri. Il terzino sinistro algerino del Manchester City è nuovamente entrato nei radar bianconeri e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società avrebbe riaperto il canale con l’entourage del giocatore in vista di gennaio.

Ait-Nouri, nuovo contatto con la Juve

Il nome di Ait-Nouri era già emerso durante la parte finale del mercato estivo. Il giocatore, arrivato al Manchester City, avrebbe manifestato interesse verso una possibile nuova soluzione dopo aver trovato poco spazio nella squadra allenata da Enzo Maresca.

La Juventus avrebbe quindi sfruttato la sosta per riaprire il dialogo e valutare concretamente la situazione del 25enne.

L'ipotesi del prestito a gennaio

La formula sulla quale si starebbe ragionando sarebbe quella del prestito, eventualmente con diritto di riscatto. L'idea consentirebbe alla Juventus di rinforzare la fascia sinistra senza dover affrontare immediatamente un investimento definitivo.

Molto dipenderà anche dal minutaggio che Ait-Nouri riuscirà a ottenere al Manchester City nelle prossime settimane. Il giocatore, infatti, punta a trovare maggiore continuità e la Juventus osserva con attenzione l'evoluzione della situazione.

Spalletti aspetta un terzino mancino

L'interesse per Ait-Nouri si inserisce anche nelle esigenze tattiche della Juventus di Luciano Spalletti. Il tecnico può utilizzare diversi sistemi di gioco e avere un terzino mancino di ruolo permetterebbe di aumentare le alternative sulla corsia.

Secondo il quotidiano, l'eventuale arrivo dell'algerino potrebbe consentire anche a Celik di tornare stabilmente sulla destra e garantire maggiore concorrenza a Cambiaso.

Per ora si tratta di un'operazione da monitorare, con gennaio ancora distante. Ma la Juventus ha già riaperto il dossier Ait-Nouri e il nome del terzino del Manchester City è tornato concretamente nelle riflessioni della dirigenza bianconera.