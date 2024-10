Calciomercato, addio Juventus: “Può andare via subito” | News

La Juventus sta facendo diverse valutazioni rispetto a ciò che potrebbe accadere da qui al prossimo futuro. Occhio al mercato di gennaio

La Juventus continua a fare diversi ragionamenti su quello che dovrebbe e potrebbe accadere in casa bianconera da qui al prossimo futuro. Nello specifico molto dovrà essere preso in considerazione rispetto alle cessioni che Giuntoli potrebbe trovarsi a portare a termine già nella sessione di calciomercato di gennaio, quando diversi movimenti potrebbero prendere piede. Nello specifico sembra che diversi calciatori possano salutare Torino, un po’ in anticipo rispetto ai programmi. Ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi oggi dopo aver raccolto diverse informazioni e indiscrezioni in merito.

Juventus, addio e sostituto: il punto

Tra le tante voci che circolano ce n’è una che sembra trovare conferma anche tra le fonti più autorevoli. La Juventus sta seriamente pensando di vendere prima del tempo Danilo. Il giocatore, infatti, potrebbe salutare già nella sessione di calciomercato di gennaio quando l’Arabia Saudita potrebbe presentare un’offerta. Eccola la sorpresa delle ultime ore: dal campionato Saudita potrebbe infatti arrivare un’offerta che possa convincere tutti senza troppe difficoltà, visto che la Juventus non farebbe mai e poi mai le barricate. Ragione per cui con l’addio di Danilo che diventa qualcosa di sempre più probabile (anche in anticipo) la Juve ragiona di un possibile sostituto.

Le voci rispetto al possibile colpo in difesa sono diverse ma tutte lasciano presagire qualche sorpresa. Skriniar sarebbe il colpo più clamoroso in assoluto. Ma cosa c’è di vero? Il giocatore in Serie A tornerebbe probabilmente anche a piedi. Ma da quanto raccolto in esclusiva da Juvenews.eu, Giuntoli aprirebbe all’affare a gennaio solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cosa comunque non impossibile. Insomma, qualcosa – pure in difesa – inizia a muoversi. E l’addio anticipato di Danilo, potrebbe essere l’inizio del domino e della rivoluzione anche lì dietro. Occhi aperti. Nel frattempo, c’è un big che starebbe spingendo per il trasferimento alla Juventus <<<