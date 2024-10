Calciomercato, annuncio bomba: “Vuole giocare nella Juventus!”

Nuove indiscrezioni fanno parlare di quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato, rispetto alla Juventus

Calciomercato, Juventus all’opera: ci sono grosse novità

Il calciomercato della Juventus sembra essere tra i più attivi in assoluto per quanto riguarda la Serie A. Cristiano Giuntoli è sicuramente soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora ma è chiaro che occorra fare qualcosa di più, se si vuole raggiungere quel salto di qualità necessario per tornare in maniera stabile dove la Juve deve stare, tra i top club Europei. Ecco la ragione per cui il club bianconero sta lavorando da giorni (settimane) alla pianificazione di quelle che dovrebbero essere le prossime mosse in sede di mercato. Alcune di queste, appaiono come particolarmente importanti considerando che nelle idee della società c’è l’assoluta volontà di provare a migliorare in maniera significativa la rosa già a disposizione di Thiago Motta.

Una delle questioni che restano più calde in assoluto riguarda il comparto offensivo. Dusan Vlahovic è forte, ma forse non abbastanza per quello che costa. Inoltre, lì davanti, l’unico sostituto di ruolo è Milik ed è chiaro che questo non può davvero bastare. Per questa ragione si sta lavorando in maniera super-importante per capire quello che potrebbe succedere sul fronte legato al mercato, rispetto all’attacco. E qualche novità, arriva. Anche abbastanza pesante.

Il riferimento che stiamo facendo va a Zirkzee. Ve ne abbiamo già parlato nelle scorse ore ed è molto chiaro che si tratterebbe senza dubbio di un grande colpo. Venduto dal Bologna al Manchester United nella passata sessione di calciomercato, il giocatore ha dimostrato in Serie A tutto il suo valore mentre nella disgraziata annata del Manchester non sembra in grado di poter incidere più di tanto. Ecco la ragione per cui secondo le ultime indiscrezioni che stanno circolando, il ragazzo sarebbe voglioso di tornare in Italia. Ma non solo. Nello specifico, non solo Zirkzee vorrebbe tornare in un campionato come la Serie A – che conosce – ma vorrebbe unirsi nuovamente a Thiago Motta e dunque, vorrebbe giocare nella Juventus. Un colpo possibile? Noi vi diciamo quel che abbiamo saputo in queste ore.

Il giocatore – infatti – difficilmente potrà arrivare a Torino in maniera definitiva a gennaio. Diverso è invece il discorso legato alla formula del prestito. A gennaio, l’affare, potrebbe andare in porto. Il Manchester United tenterebbe così di non far deprezzare troppo il calciatore e la Juventus, pare pronta ad approfittarne. Sul calciatore ci sono anche altri club ma – come detto – la Juventus sarebbe la sua preferita in assoluto. E sempre parlando di calciomercato, occhi bene aperti: Bargiggia ha svelato quello che secondo lui sarà il prossimo colpo della Juventus <<<