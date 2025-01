Calciomercato, addio Juventus: "Offerta pesantissima per..."

La Juventus lavora su tanti fronti diversi. Uno riguarda quello delle cessioni: circola una voce abbastanza chiara

Juventus, grossa novità di calciomercato: il punto

Gli ultimi giorni di calciomercato andranno monitorati con grande attenzione. Vale per tutti i club, compresa la Juventus. Che, a dire il vero, per il momento, pare più distratta da quello che potrebbe accadere in uscita che da altro. Ci sono un paio di big, della rosa di Thiago Motta, che sono finiti al centro di diverse chiacchiere. C’è Dusan Vlahovic, che piace al PSG ma che difficilmente verrà ceduto a gennaio. E, soprattutto, c’è Andrea Cambiaso. L’esterno italiano, infatti, è finito nel mirino del Manchester City e la Juve potrebbe, da un momento all’altro, ma comunque entro la fine di questa sessione di mercato, ricevere l’indecente offerta da parte degli inglesi. Proviamo a fare il punto su questa pista.

La prima avance del Manchester City è stata forte di un piattino con circa 60 milioni di euro sopra. La Juventus, facendo il suo gioco e declinando la sua tattica, ha fatto capire che per cedere Cambiaso i milioni dovrebbero essere quantomeno 80. Ma è un gioco di tattica, appunto. Pare infatti, come filtra in queste ore, che la dirigenza bianconera prenderà seriamente in considerazione un’offerta di 60-65 milioni di euro qualora questa dovesse essere formalizzata dal Manchester City. E potrebbe farlo già durante questa sessione di calciomercato. Una apparente follia, certo, se consideriamo che la squadra è ancora in corsa per i suoi obiettivi stagionali. Privarsi di Cambiaso, in questo senso, potrebbe rivelarsi un autogol. Ma queste sono operazioni talmente indecenti e decise alle quali è quasi impossibile opporsi. Impossibile per il club, che si arricchirebbe non poco segnando una ricca plusvalenza, impossibile anche per il calciatore che approderebbe in un grande campionato e in un grande club. Dove, per altro, andrebbe a percepire un salario superiore agli 8 milioni di euro. Si attende comunque l’offerta ufficiale. La Juve aspetta. Cambiaso pure. E intanto, sta circolando una notizia bomba rispetto ad un colpo in attacco per la Juve del prossimo anno <<<