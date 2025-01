Sesko alla Juventus, annuncio clamoroso poco fa | Calciomercato

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato. L'idea del club bianconero è quella di pianificare subito il futuro

Calciomercato, Juventus all’opera su Sesko

La Juventus sta lavorando in maniera importante, rispetto al calciomercato e a quelle che potrebbero essere le prossime mosse da portare a termine. Il riferimento a cui ci rivolgiamo, non va solo a ciò che potrebbe succedere ora, a gennaio. Ma anche e soprattutto a quel che potrebbe avvenire la prossima estate. Quando la rivoluzione rischia di essere particolarmente pesante. Noi da settimane ripetiamo un concetto: Vlahovic dirà addio. Il prossimo anno, non sarà più a Torino. Se poi ci sbaglieremo, lo staremo a vedere. Ma tutte le informazioni che abbiamo vanno in questo senso. E la dimostrazione, in tal senso, è rappresentata dal fatto che sin da ora si sta lavorando già sull’attacco. Con Dusan che rischia di finire così sempre più ai margini del progetto targato Thiago Motta. Ecco la ragione per cui, nel frattempo, circolano diversi nomi. E tra questi c’è quello di Sesko su cui abbiamo novità pesanti.

E’ un annuncio clamoroso, quello che viene dato in queste ore. La Juventus, in vista del prossimo anno, potrebbe essere propensa e pronta a pagare la clausola rescissoria di Sesko. Avete capito bene. Quella da 65 milioni di euro presente sul suo contratto. Una notizia pesantissima, che sta iniziando ad infiammare il popolo bianconero. Basti pensare al fatto che si tratta di uno dei migliori calciatori in circolazione nel suo ruolo. Uno che viene considerato un mezzo fenomeno, praticamente. Il problema unico potrebbe essere rappresentato dal suo stipendio, molto alto, su cui però la Juventus potrebbe lavorare con tutta una serie di bonus. La notizia sta circolando con una certa insistenza da qualche ora. Nelle prossime settimane, sicuramente, se ne saprà di più. Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: c’è una voce clamorosa riguardante una cessione <<<