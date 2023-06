Calciomercato | Accordo con Milinkovic! Zaniolo: “Sogno la Juve” / News

Parla alla Gazzetta dello Sport in esclusiva, Zaniolo : "La Juventus è il mio sogno - dice - la tifo sin da quando sono bambino". Parole al miele che vanno a confermare quello che Juvenews vi racconta da tempo: il calciatore sta spingendo in maniera fortissima per vestire la maglia bianconera. Ma quante possibilità ci sono che questo possa avvenire? Difficile dirlo. L'unica cosa che pare essere certa è rappresentata dal fatto che se la Juventus dovesse muovere un dito, probabilmente l'ex Roma direbbe immediatamente di sì al trasferimento. Ecco il motivo per cui se ne parla. Non solo per l'interesse che c'è, ma anche perché sotto sotto, l'operazione sarebbe abbastanza semplice. E anche su Milinkovic , arrivano novità.

Stando ad indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la Juventus avrebbe in mano l'accordo con Milinkovic per 6 milioni di euro a stagione. Una cifra importante che però sarebbe giustificata anche dal fatto che il prezzo del cartellino è praticamente crollato. Non più cento milioni, ma poco più di 30. Per un calciatore non più giovanissimo che però ha dimostrato con i numeri quanto possa essere ancora determinante all'interno di una rosa. Nel secondo posto della Lazio, c'è molto di Sergej. La Juventus ragiona e cerca di capire la fattibilità della cosa. I prossimi giorni potrebbero essere determinanti in questo senso. Nel frattempo, occhi bene aperti: la Juventus avrebbe in mente anche qualcos'altro di molto importante <<<