Juve, Calamai: “Con Giuntoli possibile cambio Chiesa-Zaniolo”

I prossimi giorni potrebbero risultare quelli giusti per l'addio di Cristiano Giuntoli dal Napoli . Il direttore sportivo pare arrivato ai titoli di coda della sua esperienza in terra partenopea e una addio consensuale appare dietro l'angolo. Se così fosse, il ds potrebbe a breve firmare con la Juventus per cominciare il lavoro per la prossima stagione. Su questo tema ha parlato Luca Calamai a TMW. Ecco cosa ha detto: " Giuntoli tra pochi giorni sbarcherà alla Juve . Lui non lo ammetterà mai ma probabilmente avrebbe preferito trovare una squadra senza Allegri . L’ingaggio del tecnico pesa tanto sulle casse bianconere. Che non avranno neppure i contributi della Champions (l’eventuale Conference è solo un fastidio). Ma Allegri pare voglia restare a Torino rinunciano al fiume d’oro degli sceicchi e quindi il nuovo diesse dovrà adeguarsi. La Juve prima di comprare deve vendere. Possibilmente bene".

Il mercato della Juve

Successivamente, il giornalista ha ipotizzato quali potrebbero essere le mosse di Cristiano Giuntoli alla Juventus: "Penso che guardando ai possibili arrivi un obiettivo vero può essere Zaniolo. Certo, è un giocatore che si porta dietro tanti interrogativi. Ma la nuova Juve qualche rischio deve prenderselo. Come vendere Chiesa e spendere la metà per Zaniolo". Non dovrebbe essere invece un obiettivo bianconero un altro giocatore dal passato italiano: "Un altro calciatore che ha voglia di tornare in Italia è Mauro Icardi.E qui se parliamo di figura a rischio siamo quasi a livelli top. L’unico tecnico che può accettare in Serie A questa sfida è Mourinho. Lui è Special. Lui può mettere sotto il suo “ombrello” uno come Icardi e tutto quello che si porta dietro. La Roma ha un bisogno assoluto di un’attaccante. E Mauro i gol li ha sempre fatti. Anche nella sua ultima avventura in Turchia. Deve essere Mourinho a decidere se è una scommessa giusta per la sua Roma".