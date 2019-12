Calciomercato Juventus, si mette male: dopo Haland, ora salta anche…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus: in casa bianconera continuano ad arrivare notizie ed indiscrezioni molto importanti per l’ormai vicinissima finestra di mercato invernale. Fabio Paratici, come vi stiamo raccontando ormai da settimane, si sta muovendo eccome. Le uscite rimangono il nodo principale da sciogliere, ma la Juve sta lavorando anche per alcuni possibili colpi. Lo testimonia la trattativa per Haland che sembrava ad un passo dalla fumata bianca, ma di colpo è sfumato tutto con il giocatore che è passato al Borussia Dortmund. Adesso però c’è anche un altro grosso affare che rischia seriamente di saltare. Stiamo parlando del possibile scambio tra Emre Can e Paredes con il PSG. Già perché, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la trattativa si starebbe complicando, con i due club che stanno trovando molte difficoltà nel trovare un accordo sulla valutazione dei cartellini dei due giocatori in questione. La Juve vorrebbe uno scambio alla pari, mentre i parigini vorrebbero un conguaglio di circa 10 milioni di euro. La notizia è stata confermata anche dagli uomini di mercato di Sky Sport, secondo cui al momento non risulterebbero accelerate sul fronte Paredes: siamo dunque in una fase di stallo abbastanza preoccupante. Non solo brutte notizie però. Anzi, il presidente Agnelli sarebbe pronto a dare uno scossone importantissimo e avrebbe in mente qualcosa di veramente enorme per quanto riguarda proprio il calciomercato della Juventus >>>VAI ALLA NOTIZIA