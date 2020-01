Calciomercato Juventus, bomba di Paganini: “Mi hanno confermato che…”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – C’è fermento in casa bianconera, la dirigenza è costantemente al lavoro per organizzare e pianificare le prossime mosse del calciomercato della Juventus. Di carne al fuoco ce n’è tanta e da più parti continuano a rimbalzare importanti notizie e grosse indiscrezioni. Occhio ad esempio alle novità riportate in queste ultime ore da Paolo Paganini, noto giornalista della Rai. Sul proprio profilo Twitter, l’esperto di calciomercato ha sganciato qualche bomba davvero interessante proprio per quanto riguarda i movimenti di mercato della Juve: “Ho avuto conferma poco fa che il Manchester United ha chiesto Emre Can, che interessa anche al PSG con Paredes alla Juventus. Emre Can potrebbe entrare in un possibile discorso Pogba per giugno. A gennaio invece potrebbe arrivare Matic.” Tanta roba insomma: il centrocampista tedesco – nel caso in cui non andasse in porto lo scambio con il Paris Saint-Germain – potrebbe essere utilizzato come “acconto” per riuscire ad arrivare al Polpo la prossima estate, mentre a gennaio per la mediana bianconera potrebbe tornare di moda il nome di Matic. Un intreccio di mercato con i Red Devils da tenere in seria considerazione e che potrebbe far fare scacco matto a Paratici: Emre Can piazzato allo United, Matic subito e Pogba a giugno. Sarebbe un capolavoro. E non è finita qua.

In due post successivi, Paganini ha infatti aggiunto ulteriori dettagli: “Il PSG su input di Tuchel vuole Emre Can con Paredes alla Juventus. L’operazione è in piedi da tempo, ma l’offensiva del Manchester United è forte e la Juventus è sempre interessata a Pogba per giugno. Su Rugani ci sono Leicester e Arsenal”, e poi ancora: “Per essere precisi, su Pogba c’è il Real Madrid perché lo vuole Zidane, il Barcellona perché ha in uscita Vidal e Rakitic e la Juventus per gli ottimi rapporti tra Raiola e Nedved e perché il giocatore vorrebbe tornare a Torino.” Oltre alla nota alleanza di mercato con Raiola, a remare a favore della Vecchia Signora ci sarebbe quindi anche la preferenza del centrocampista francese, nonostante la folta concorrenza. I lavori dunque sono in corso e l’asse Torino-Manchester potrebbe davvero farsi incandescente in queste settimane: i nomi caldi in ballo sono quelli di Emre Can, Matic e il grande sogno di calciomercato della Juve Paul Pogba. C’è però anche molto altro che sta bollendo in pentola per il mercato bianconero in entrata. Il presidente Agnelli infatti sarebbe pronto a far sognare di nuovo i tifosi e avrebbe in mente qualcosa di veramente enorme per il prossimo futuro >>>VAI ALLA NOTIZIA