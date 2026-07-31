La Juventus continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera, prima di affondare il colpo per nuovi rinforzi, dovrà però necessariamente concentrarsi sulle operazioni in uscita.

Le cessioni di Douglas Luiz e Arthur

La società sta lavorando alla ricerca di una soluzione per i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici. Tra questi ci sono Douglas Luiz e Arthur, due profili la cui partenza potrebbe diventare fondamentale per sbloccare nuove operazioni.

Stando a quanto riporta Tuttosport, il club bianconero considera le loro cessioni un passaggio necessario per recuperare risorse economiche e avere maggiore margine di manovra sul mercato.

Kessie il primo nome per il centrocampo

Una volta completate le uscite, la Juventus potrà concentrarsi sull’obiettivo principale per rinforzare la mediana: Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano rappresenta una grande occasione di mercato, soprattutto considerando la sua situazione da svincolato. L’ex Milan e Atalanta porterebbe esperienza, forza fisica e qualità al reparto.

Kessie, inoltre, sarebbe favorevole a un ritorno in Serie A. La possibilità di vestire la maglia bianconera lo affascina e il giocatore considera con interesse l’ipotesi di tornare protagonista nel campionato italiano.

Le richieste del centrocampista

Resta però da superare il nodo economico. L’entourage del centrocampista ha richiesto cifre importanti per ingaggio e commissioni, mentre la Juventus dovrà rispettare i propri parametri finanziari.

Se le cessioni a centrocampo andranno a buon fine, il club potrà accelerare per Kessie e provare a regalare a mister Spalletti un rinforzo di grande spessore.