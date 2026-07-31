La lista dei bianconeri convocati da mister Spalletti per la sfida contro il Nizza.
Appuntamento fissato per oggi alle ore 18: 00 allo Juventus Training Center, dove la Juventus affronterà il Nizza nell’ultima amichevole prima della partenza per la tournée intercontinentale tra Asia e Oceania.
Un test importante per i bianconeri, che avranno l’occasione di ritrovare in campo alcuni protagonisti della passata stagione rientrati dopo il prolungamento delle vacanze dovuto agli impegni del Mondiale.
Questo l’elenco completo dei convocati della Juventus per la sfida contro il Nizza:
2 Celik 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 8 Koopmeiners 11 Zhegrova 12 Douglas Luiz 14 Milik 15 Kalulu 16 Di Gregorio 17 Adzic 21 Miretti 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Joao Mario 27 Cambiaso 29 Arthur 32 Cabal 43 Gil Puche 45 Oboavwoduo 46 Licina 47 Durmisi 50 Bruno
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