Calciomercato Juventus, Sarri non ha dubbi: ha un nome preciso in mente

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – In vista della prossima sessione di calciomercato della Juventus, anche Maurizio Sarri avrà parecchia voce in capitolo. Fabio Paratici, che è già in azione per programmare le mosse future, ascolterà anche il parere del mister bianconero: la nuova Juve dovrà corrispondere – molto più di quella attuale – alle richieste e soprattutto alle necessità del proprio allenatore. E, tra i tanti nomi che sono già sulla lista della spesa, ce n’è uno che piace particolarmente sia a Sarri che alla Vecchia Signora stessa: Emerson Palmieri. Sarebbe il terzino del Chelsea uno dei primissimi obiettivi di mercato della Juventus della prossima estate. L’ex Roma è uno dei pallini del tecnico bianconero, che con lui è esploso a grandi livelli a Londra. Come riportato anche dal Corriere di Torino, Sarri avrebbe già fatto proprio il nome di Emerson Palmieri a Paratici, che ci lavorerà in maniera molto concreta per giugno. Le corsie esterne della difesa della Juve avranno bisogno sicuramente di forze fresche il prossimo anno e, almeno secondo Sarri, il nome giusto su cui puntare sarebbe proprio quello del terzino sinistro classe ’94. Ma attenzione perché, proprio poco fa, il giornalista di Sky Fabrizio Romano ha sganciato un’enorme bomba di mercato: è tutto vero, confermata la notizia fa sognare i tifosi bianconeri! >>>VAI ALLA NOTIZIA