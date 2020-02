Calciomercato Juventus, rivoluzione centrocampo: Paratici lavora a 3 colpi!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, un centrocampo nuovo di zecca: 3 colpi in canna

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come vi stiamo già da tempo raccontando, Fabio Paratici sta già progettando le future mosse di calciomercato della Juventus. Il suo progetto è ambizioso, visto che la rosa verrà rinnovata parecchio. Tra cessioni e nuovi colpi, il reparto che più di tutti potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione è quello del centrocampo e, in effetti, il CFO bianconero starebbe già lavorando molto concretamente su ben tre nomi super. Ma andiamo con ordine e analizziamo caso per caso. Il primo obiettivo per la mediana della nuova Juve del futuro è senza ombra di dubbio il solito Paul Pogba: il francese ha rotto definitivamente con lo United e, come riportano in Inghilterra, avrebbe già comunicato la sua decisione di partire sia ai compagni che al club: “Me ne vado dove mi vogliono bene“, avrebbe detto il francese. La Juventus è in pole position per lui e i Red Devils, dopo una stagione molto negativa del Polpo a causa anche di qualche infortunio importante, si è ormai rassegnato a perderlo e potrebbe accettare di cederlo per circa 90/100 milioni di euro. Come detto però, Pogba sarebbe solo il primo di tre grandi colpi per la mediana a cui starebbe pensando Paratici in vista del prossimo anno. Ecco il secondo: >>>VAI AL SECONDO