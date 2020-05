Calciomercato Juventus, rivoluzione attacco: il piano-Paratici è clamoroso!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, Paratici ha un piano enorme per l’attacco bianconero

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il reparto degli attaccanti della Juventus è destinato a cambiare volto, sia nell’immediato che in prospettiva futura. Chi sembra ormai fuori dal progetto tecnico bianconero è Gonzalo Higuain, sulla via della cessione, mentre Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo sono e saranno i punti fermi. Ma i due, seppur fenomeni assoluti, non possono ovviamente bastare. Ecco perché Fabio Paratici sarebbe pronto ad operare nel prossimo calciomercato e avrebbe già un piano davvero clamoroso per il reparto offensivo bianconero: >>>CONTINUA A LEGGERE