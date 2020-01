Calciomercato Juventus, ore di fuoco: Paratici può chiudere tre affari!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, 3 operazioni caldissime: occhio alle sorprese

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ci siamo, è arrivato il momento di stringere i tempi e chiudere le varie trattative in ballo del calciomercato della Juventus. Il gong finale del mercato invernale si avvicina e le prossime saranno certamente ore di fuoco, con Fabio Paratici che potrebbe chiudere addirittura tre grossi affari. Andiamo dunque ad analizzarli caso per caso. Il primo, ovviamente, riguarda lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa con il PSG. Sembra tutto ok, ma la fumata bianca definitiva non è ancora arrivata. Come già vi abbiamo raccontato infatti e come confermato anche dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, la Juve avrebbe provato a chiedere ai parigini Thomas Meunier invece che Kurzawa. Secco no del club francese che vorrebbe anche rinnovare il contratto del belga in scadenza a fine stagione. Se Meunier però non dovesse rinnovare, tornerebbe ad essere un nome caldissimo per il mercato della Juve della prossima estate come colpo a parametro zero. Detto questo, ora per lo scambio De Sciglio-Kurzawa bisogna solo attendere i tempi tecnici per chiudere. Come accennato poco fa però, c’è ancora molta altra carne al fuoco: almeno altre due operazioni che Paratici potrebbe chiudere nelle prossime ore. Ecco la seconda: >>>VAI ALLA SECONDA