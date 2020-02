Calciomercato Juventus, notizia bomba in diretta TV: l’ipotesi è clamorosa!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, Sportmediaset sgancia un siluro

NEWS MERCATO JUVE – Sono decisamente giorni bollenti per quanto riguarda le voci e le notizie di calciomercato della Juventus. E le novità continuano ad arrivare senza sosta, tra indiscrezioni e alcune ipotesi veramente da capogiro. Tra queste, particolare attenzione merita quella rilanciata qualche ora fa da Sport Mediaset, che ha delineato uno scenario a dir poco clamoroso ma sul quale la Juve starebbe davvero lavorando sotto traccia. Secondo quanto riportato infatti da Marco Barzaghi, i bianconeri sarebbero tornati con forza su Mauro Icardi, vecchio pallino della dirigenza juventina. E per arrivare a mettere finalmente le mani sul centravanti argentino, la Juventus starebbe pensando ad una strategia ben precisa per aggirare l’ostacolo Marotta. L’idea sarebbe quella di convincere il PSG a riscattare Icardi dai nerazzurri per poi girarlo appunto alla Juve in cambio di Miralem Pjanic, oggetto del desiderio di Leonardo e del club francese da ormai tantissimo tempo. E c’è di più. Nel caso in cui il piano bianconero andasse a buon fine, la Vecchia Signora avrebbe anche già individuato il giocatore su cui puntare per sostituire il centrocampista bosniaco, cioè Jorginho del Chelsea, altro obiettivo che non passa mai di moda dalle parti della Continassa. Insomma: Icardi e Jorginho sacrificando Pjanic, che tra l’altro a Parigi ci andrebbe pure volentieri. Il bosniaco oltretutto si sta esprimendo su livelli molto più bassi rispetto al suo standard, cosa che starebbe spingendo la Juventus a valutare concretamente un suo addio nella prossima finestra di calciomercato estiva. Ma non c’è solo Pjanic in uscita, anzi. La prossima estate infatti potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione totale, con Agnelli che starebbe pensando seriamente di rifondare la rosa juventina. Sono ben 8 i giocatori bianconeri che, per un motivo o per un altro, sarebbero già a rischio cessione in vista della prossima finestra di calciomercato della Juventus: ecco dunque, nome per nome, la lista completa >>>VAI ALLA LISTA