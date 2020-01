Calciomercato Juventus, la pazienza è finita: decisione pesantissima!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Quello che succederà in campo da qui fino al termine della stagione senza ombra di dubbio influirà moltissimo sui progetti e sulle prossime mosse di calciomercato della Juventus. In una società come quella bianconera, ovviamente, tutti sono costantemente in discussione, tutti devono sudarsi e guadagnarsi un posto, a partire dai dirigenti fino ad arrivare all’allenatore e ai giocatori. Solo i risultati di fine anno daranno quindi il giudizio dell’operato di ogni componente della Juve, ma c’è chi è già più a rischio di altri. Ad esempio, tra i giocatori che sono in bilico spicca Federico Bernardeschi, autore finora di una stagione assolutamente sottotono. Pochissimi gli squilli positivi, tante invece le critiche nei suoi confronti. Ecco perché il centrocampista bianconero, come sottolineato anche da Calciomercato.com, si giocherà tutto nei prossimi mesi, con la Juventus che ormai avrebbe quasi esaurito la pazienza e si sarebbe stancata di aspettare l’esplosione definitiva del classe ’94. “Il futuro sembra già scritto, un’occasione sprecata dopo l’altra Bernardeschi ha ormai esaurito il credito (ed era immenso) in casa Juve. Ci vorranno sei mesi super, oppure la cessione sarà inevitabile”, scrive Calciomercato.com, che sottolinea pure il bel problema della possibile svalutazione del cartellino di Berna, qualora il ragazzo dovesse continuare a deludere. Insomma: o avverrà la tanto attesa esplosione, oppure la Juve non potrà aspettare oltre e sarà costretta a dire addio a Bernardeschi già nella prossima sessione estiva di calciomercato. Una decisione pesante, ma inevitabile. Anche perché in casa bianconera, nei prossimi mesi, andrà in scena una profonda rivoluzione generale e generazionale, con Paratici che – oltre alle possibili cessioni – starebbe già lavorando anche sui prossimi colpi in entrata. Kulusevski ne è la dimostrazione, ma quello dello svedese è stato solo il primo di una lunga lista di possibili acquisti del futuro. E allora, tra grossi obiettivi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa, ecco la lista della spesa completa della Juve: partiamo subito con la raffica dal primo nome >>>VAI ALLA LISTA