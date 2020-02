Calciomercato Juventus, follia Agnelli: già pronta una valanga di soldi per…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il mercato invernale si è appena concluso, ma in casa bianconera si pensa già alla prossima estate. Il calciomercato della Juventus di gennaio in effetti non ha regalato molte soddisfazioni – soprattutto in entrata – ma per il prossimo anno è in programma qualcosa di veramente grosso. Si potrebbe addirittura parlare di rivoluzione visto che la rosa bianconera, tra cessioni e vari giocatori con un’età già avanzata, avrà bisogno di cambiare molto per rimanere competitiva ai massimi livelli sia in campo nazionale che internazionale. La Juve lo sa bene e, come al solito, la società si sta già muovendo con largo anticipo, come dimostra anche l’operazione Kulusevski chiusa a gennaio. Lo svedese sarà però solo il primo tassello della nuova Juventus e dopo di lui arriveranno molti altri acquisti di spessore. Tanti i nomi finiti nel mirino bianconero sui quali Paratici sta già lavorando da tempo, ma c’è un giocatore che sarebbe in cima a questa lista di mercato: Paul Pogba. Come riportato infatti da Tuttosport, il Polpo è sempre il grande sogno di calciomercato di Agnelli e per riportarlo finalmente a Torino servirà davvero una valanga di soldi, quasi una follia di mercato alla Cristiano Ronaldo. Si parla infatti di un’operazione da circa 250 milioni complessivi tra costo del cartellino, commissioni e ingaggio del giocatore. Come ormai è noto a tutti, Pogba vuole lasciare a tutti i costi lo United e a giugno il divorzio sembra già scritto. La Juventus, grazie anche all’alleanza di mercato con Raiola e al forte gradimento da parte del francese, sarebbe già in pole position e non è da escludere che, proprio per abbassare le richieste economiche del club inglese e quindi i costi dell’operazione, Paratici provi ad inserire nell’affare qualche contropartita tecnica gradita ai Red Devils. Come accennato poco fa però, nella lista della spesa della Juve non c’è soltanto Pogba, anzi. Paratici infatti avrebbe le idee molto chiare in merito e avrebbe già scelto i prossimi colpi grossi per l’estate: ben 8 nomi caldissimi che noi abbiamo racchiuso nella nostra gallery, partiamo subito con la raffica: >>>VAI AL PRIMO