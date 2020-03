Calciomercato Juventus: dopo la vittoria arriva un’altra grandissima notizia!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, ottime notizie: i tifosi bianconeri possono gioire

NEWS MERCATO JUVE – In queste ultime ore sono arrivate ottime notizie in casa bianconera. La prima è stata sicuramente l’importantissima vittoria contro i nerazzurri di Conte nell’attesissimo derby d’Italia. Netto successo da parte della Juventus, fondamentale per la corsa scudetto ma forse ancor di più per allontanare critiche e voci negative che circolavano intorno alla squadra negli ultimi tempi. Ma oltre alla vittoria contro i rivali di sempre, è arrivata (finalmente) anche un’altra novità molto importante che sicuramente tutti i tifosi bianconeri stavano aspettando da tempo. L’accordo sembra essere sempre più vicino, ecco di cosa si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE