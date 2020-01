Calciomercato Juventus, Di Marzio svela il possibile botto degli ultimi giorni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici continua a smentire ogni possibile pista di calciomercato della Juventus, ma in realtà qualcosa sembra muoversi lontano dai riflettori. La Juve infatti si starebbe muovendo sotto traccia, senza dare troppo nell’occhio e senza far parlare di sé, lavorando su alcune piste che, in realtà, sono più calde di quello che si potrebbe pensare. A darne ulteriore conferma è stato anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport, durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale“, ha infatti il punto su una trattativa che sarebbe in corso e che potrebbe davvero sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato: “Continuano i contatti tra la Juventus e il Barcellona per lo scambio Bernardeschi-Rakitic: nonostante le parole di Paratici che ha smentito l’ipotesi di una trattativa, in realtà i due club stanno veramente continuando a parlare per cercare un’intesa. Il nodo da sciogliere riguarda soprattutto il conguaglio economico che la Juve ha chiesto al Barcellona. Il club blaugrana dovrebbe offrire un conguaglio anche piuttosto importante, più alto rispetto al primo che non è stato giudicato sufficiente dai bianconeri.” Altro che mercato fermo dunque: Paratici starebbe davvero pensando a condurre in porto questo scambio, a patto che il Barça garantisca anche una somma importante vista la differenza di età tra i due giocatori in ballo. Se i blaugrana si ammorbidissero e decidessero di alzare la loro offerta, l’affare potrebbe davvero chiudersi negli ultimi giorni di calciomercato. Nel frattempo però, Fabio Paratici starebbe lavorando anche per altri grandi colpi in prospettiva futura: Kulusevski infatti è stato solo il primo di una lunga lista di possibili acquisti del futuro. E allora, tra grossi obiettivi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa, ecco la lista della spesa completa della Juve: partiamo subito con la raffica dal primo nome >>>VAI ALLA LISTA