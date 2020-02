Calciomercato Juventus, colpo folle? Paratici dice di no e blocca tutto!

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Nei gironi scorsi si sono inseguite parecchie voci riguardanti il calciomercato della Juventus e la notizia che ha fatto più rumore tra tutte è stata quella relativa al possibile interessamento di Paratici per Virgil Van Dijk. I media inglesi in particolare hanno spinto molto su questa pista abbastanza clamorosa, sottolineando anche come la Juve avrebbe pronta una super offerta da presentare al Liverpool da addirittura 180 milioni di euro. Un’indiscrezione che, giustamente, ha fatto sognare i tifosi bianconeri, ma che da subito è apparsa a dir poco improbabile per via dei costi complessivi dell’eventuale operazione. Dello stesso avviso è anche Calciomercato.com che ha sottolineato come la Juventus sia molto fredda sul fronte Van Dijk. Ovviamente non per le qualità del gigante olandese, ma appunto perché l’affare appare praticamente impossibile dal punto di vista economico. Paratici infatti avrebbe deciso di non investire così tanti soldi per il classe ’91, soprattutto dopo aver portato a Torino un altro difensore centrale come De Ligt solo la scorsa estate. Neanche c’è da parlare invece di un’altra indiscrezione circolata negli ultimi tempi – stavolta proveniente dalla Spagna – secondo cui la Juve avrebbe preso in considerazione l’idea di sacrificare proprio de Ligt per puntare sul connazionale del Liverpool: in questo caso si tratta solo di una delle tante chiacchiere di mercato senza alcun tipo di fondamento. Nessuna spesa folle in programma per Van Dijk dunque, sono altri gli obiettivi nella lista della spesa di Fabio Paratici in vista del prossimo calciomercato estivo. Il CFO bianconero starebbe infatti già lavorando concretamente su 8 nomi caldissimi che noi abbiamo racchiuso nella nostra gallery dedicata. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica di tutti i possibili grandi colpi della prossima estate >>>VAI AL PRIMO