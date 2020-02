Calciomercato Juventus, ci sono aggiornamenti clamorosi su Guardiola!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, Guardiola: circolano nuove voci clamorose

NEWS MERCATO JUVE – Ebbene sì, il tormentone Guardiola è tornato. La scorsa estate è andata in scena una vera e propria telenovela, conclusasi con un nulla di fatto e con l’arrivo di Sarri sulla panchina bianconera. Ora però la suggestione è prepotentemente tornata di moda e sta facendo parlare moltissimo in questi giorni. Prima le notizie arrivate dall’estero che hanno avuto ovviamente grande eco anche qui in Italia, poi le parole dello stesso Guardiola – che ha ipotizzato un suo possibile esonero in caso di fallimento in Champions League con il City – hanno acceso la speranza nei tifosi bianconeri. Infine, nelle ultime ore, sono arrivati nuovi e importantissimi aggiornamenti. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal Corriere dello Sport che, parlando appunto dell’ipotesi Guardiola alla Juve, ha ribadito che l’allenatore spagnolo può davvero lasciare Manchester a fine anno e soprattutto ha sottolineato che il presidente Agnelli sta preparando una mega offerta per convincerlo a trasferirsi a Torino. Occhio poi anche alle parole di Paolo Paganini, noto esperto di calciomercato. Il giornalista della Rai ha parlato dell’argomento sul suo profilo Twitter: “Dopo la crociata dell’estate scorsa, ora sono tutti schierati, anche all’estero, per l’arrivo di Guardiola”, e poi ancora: “La questione allenatore per la Juventus è legata ai risultati. Se vinci hai fatto il tuo dovere, se non vinci, saluti. Questo vale per Sarri come per Guardiola e Zidane.” Sempre Paganini inoltre ha detto la sua anche ai microfoni di Radio Bianconera: “Un ritorno di fiamma tra Guardiola e la Juve? La mia idea è sempre stata chiara, fin dalla scorsa estate sapevo dei contatti tra le parti. Contatti che sicuramente sono andati avanti, poi per varie ragioni la cosa non si è concretizzata soprattutto a causa della sentenza Uefa nei confronti del Manchester City che è uscita in ritardo e quindi non ha permesso a Guardiola di liberarsi senza pagare clausole”. Ma attenzione perché la bomba più clamorosa è stata sganciata dal noto giornalista Luigi Guelpa sempre su Twitter: “Francamente non so se sarà la volta buona. Magari Sarri vince la Champions e apre un ciclo meraviglioso (lo auguro agli juventini). Una cosa vi posso assicurare: i rapporti tra Andrea Agnelli e Pep Guardiola sono cordiali, di reciproca stima, e quasi quotidiani”. Un’indiscrezione veramente pesante, insomma. Secondo Guelpa, Agnelli e Guardiola sarebbero in continuo contatto, praticamente ogni giorno. La sensazione è che, giorno dopo giorno, la candidatura di Guardiola prenda sempre più quota e che potrebbe concretizzarsi veramente qualora i risultati di fine stagione non sorridessero pienamente a Maurizio Sarri. La Champions League – oltre che il campionato – sarà fondamentale per il futuro dell’attuale tecnico bianconero. Non solo Sarri a rischio però. In vista della prossima stagione infatti potrebbe andare in scena una vera e propria rivoluzione totale in casa bianconera: Agnelli è pronto a fare piazza pulita, anche 8 giocatori a rischio cessione! >>>VAI ALLA NOTIZIA