Calciomercato Juventus, addio: Sarri lo ha fatto fuori, spuntano 2 sostituti!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, bocciatura e cessione in arrivo: spuntano 2 possibili sostituti

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Se quello di gennaio è stato un mercato di basso profilo per i bianconeri, il calciomercato della Juventus della prossima estate si preannuncia invece ricco di sorprese. Praticamente ogni giorno infatti continuano ad arrivare notizie importanti relative ai piani e alle mosse future che starebbe già studiando Paratici, sia in uscita che in entrata. E c’è un giocatore che, un po’ a sorpresa, potrebbe dire addio alla Juve già tra qualche mese. Stiamo parlando di Aaron Ramsey, uno dei grandi colpi di Paratici a parametro zero della scorsa estate che, però, ha deluso parecchio le aspettative dei tifosi bianconeri ma anche di mister Sarri. Tra infortuni e prestazioni sottotono, il gallese ha fatto parecchia fatica ad imporsi, con il tecnico bianconero che ormai lo lancia in campo con il contagocce preferendogli tutti gli altri centrocampisti in rosa. Una bocciatura simile a quella di Emre Can che, infatti, a gennaio ha fatto le valigie e si è trasferito in Germania. Ecco perché, stando anche a quanto riportato da Tuttosport, Ramsey sarebbe uno dei primissimi indiziati a dire addio alla Vecchia Signora la prossima estate. Sarebbe una plusvalenza importante per la Juventus che, nel frattempo, starebbe già pensando anche ai possibili sostituti del centrocampista ex Arsenal. In effetti in questi giorni sono spuntati alcuni nomi – oltre ai soliti noti che già da tempo vengono accostati ai bianconeri – che potrebbero arrivare durante la prossima finestra di mercato come sostituti di Ramsey. Due in particolare sembrano interessare parecchio a Fabio Paratici, ecco di chi si tratta: >>>VAI AL PRIMO