Calciomercato Juventus, addio inaspettato in estate? Già scelto il sostituto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come vi stiamo raccontando in questi giorni, Fabio Paratici è già concretamente al lavoro per programmare il prossimo calciomercato della Juventus. Ci sarà infatti molto da fare in estate, sia in uscita che in entrata. Prima di tutto bisognerà capire chi saranno i giocatori bianconeri sacrificabili sul mercato, dalla cessione dei quali la società potrà ricavare il tesoretto necessario per intervenire in entrata in maniera ampia. Già perché Fabio Paratici sta pensando anche ai prossimi colpi e avrebbe già in mente una lista di obiettivi davvero interessante. Prima però bisognerà fare cassa, magari anche con qualche addio a sorpresa. IlBianconero.com ad esempio fa un nome inaspettato ma che, in effetti, potrebbe veramente lasciare Torino a fine stagione. Stiamo parlando di Aaron Ramsey, finora un oggetto misterioso in casa bianconera. Pochi i minuti giocati dal gallese, tanti – anzi troppi – gli infortuni che lo hanno frenato, condizionandone anche le prestazioni. Ecco che allora il centrocampista potrebbe rientrare tra quei giocatori sacrificabili, con il quale si potrebbe anche fare un’importante plusvalenza: acquistato a parametro zero, potrebbe essere venduto ad una cifra che si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro, visto che Ramsey ha sicuramente ancora molto mercato soprattutto in Inghilterra. Sempre secondo IlBianconero, Paratici ci starebbe pensando sul serio e sarebbe disposto ad ascoltare le offerte che arriveranno per il classe ’90. E c’è di più. Il CFO bianconero avrebbe anche già individuato il possibile sostituto di Ramsey, un pupillo di mister Sarri: Allan del Napoli. Il brasiliano è stato più volte accostato alla Juventus e sicuramente il suo profilo piace molto dalle parti della Continassa. In estate il nome del mediano tornerà sicuramente di moda per il mercato della Juve, soprattutto se dovesse concretizzarsi veramente la separazione da Ramsey. Come accennato poco fa però, Paratici sta lavorando anche su molti altri obiettivi in vista del prossimo anno e avrebbe già deciso su chi puntare: nello specifico, parliamo di ben 8 nomi caldissimi che noi abbiamo racchiuso nella nostra gallery dedicata. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica di tutti i possibili grandi colpi della prossima estate >>>VAI AL PRIMO