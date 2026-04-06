DIRETTA | Juventus-Genoa, palo colpito da David!

59′- Juventus che prova ad uscire e a mettere paura al Genoa, che però si chiude bene in difesa.

58′- Genoa che manda segnali di ripresa, mantenendo il possesso del pallone e con azioni propositive in zona d’attacco.

56′- Altro angolo per il Genoa con Coincecao che ha perso palla in uscita. Ancora Martin sul pallone che va a cercare Ostigard, anticipato. Ci prova poi al volo Vitinha, tiro murato.

55′- Corner non pericolo da parte del Genoa, con Di Gregorio che esce in presa alta su un cross arrivato dal lato opposto della bandierina da cui è stato battuto l’angolo.

54′- Più vivo il Genoa, che da sinistra con Ellersson fa partire un cross per Martin, conclusione chiusa in calcio d’angolo.

53′- Subito nel vivo del gioco Baldanzi, che ha impegnato Di Gregorio con una conclusione potente, ma centrale.

52′- CAMBIO NEL GENOA. Esce un nervoso Messias, entra Baldanzi al suo posto.

51′- AMMONIZIONE GENOA. Cartellino giallo per Frendrup che trattiene la maglia di Locatelli interrompendo l’azione di gioco.

50′- Ancora pericolosa la Juventus. Coincecao mette un pallone in mezzo a cercare Yildiz dall’altro lato, il turco ci arriva e la rimette a sua volta in mezzo per il portoghese, che colpisce male. Conclusione fuori

48′- PALO PRESO DA DAVID! Conclusione violenta quasi fa fermo da parte del canadese, sfortunato nel colpire il legno

47′- ALTRA OCCASIONE PER MCKENNIE! Locatelli batte a sorpresa una punizione sulla trequarti, pallone dentro per Thuram che serve McKennie da solo in mezzo all’area, ma mette fuori il pallone.

46′- Solo un cambio nelle due formazioni. Genoa che si ripresenta con gli stessi 11 che hanno iniziato la partita, nella Juventus entra il solo Di Gregorio

45′- Si riparte! Genoa che muove il primo pallone della ripresa.

CAMBIO NELLA JUVENTUS. Problemi per Perin al polpaccio, entra Di Gregorio che si era scaldato in maniera più intensa nell’intervallo.

Squadre che rientrano in campo. Juventus già sul terreno di gioco, entra ora il Genoa.

La squadra di Luciano Spalletti gioca un primo tempo impeccabile. Sfrutta subito le prima occasioni, trovando il vantaggio con Bremer sugli sviluppi di un articolato corner. Il Genoa non reagisce per tutti e 45′ i minuti, e subisce anche il raddoppio di McKennie sull’assist di Coincecao. Juventus perfetta che non soffre in difesa, aiutata anche dalla prestazione insufficienze di Colombo e Vitinha.

45+1′ – DUPLICE FISCHIO! Juventus in vantaggio per 2-0 contro il Genoa, decidono Bremer e McKennie

45′- Un minuto di recupero

44′- SCATENATO COINCECAO! Cambio di gioco perfetto di Thuram per il portoghese, il quale finta di andare sul sinistro, rientra e calcia con il destro ad incrociare. Tiro fuori di pochissimo.

43′- OCCASIONE ENORME PER LA JUVENTUS! Coincecao mette un cross lungo a cercare Yildiz dall’altra parte. Il turco la mette in mezzo per McKennie che, a due passi da Bijlow, la spara alta.

42′- Fraseggio continuo della Juventus, che prova a sfruttare i tagli dei suoi giocatori

39′- Provano la combinazione David e Coincecao. Il canadese tiene il pallone in campo e serve bene Coincecao che punta l’uno contro uno, fermato da Ostigard.

38′- Momento di stallo della partita, con un po’ di confusione da entrambe le parti. Il Genoa non riesce a trovare le sue punte, troppo statiche. La Juventus che aspetta e riparte quando non è in possesso.

36′- Si riscalda Milik insieme a Kostic e Zhegrova. Qualche minuto fa anche Vlahovic, ora tornato a sedersi in panchina.

35′- Spalletti che vuole mantenere altissima l’attenzione dei suoi. Richiami per Kelly, accusato di non velocizzare il gioco in modo adeguato.

33′- David aggancia e serve Yildiz che si accentra. Il turco va al tiro con il pallone che gli rimane troppo sotto, facile la presa per Bijlow.

31′- Punizione non pericolosa del Genoa, contropiede della Juventus che non viene sfruttato dai bianconeri.

30′- Ostigard si fa 40 metri palla al piede, steso da dietro da David. Punizione Genoa, Martin sulla battuta.

29′- Genoa che non accenna più la pressione alta, Juventus che gestisce palla sulla trequarti.

26′- AMMONIZIONE JUVENTUS. Altro cartellino per la squadra di Spalletti. Si tratta di McKennie che arriva in ritardo su Vasquez. Il texano era diffidato e salterà la prossima gara contro l’Atalanta.

25′- Corner per il Genoa conquistato da Colombo. Messias scambia corto con Malinovskyi, arriva un cross al centro dove Ostigard calcia in posizione sbilenca, tiro fuori

23′- Continua la manovra offensiva della Juventus. Thuram prova a servire David che viene anticipato, sulla seconda palla arriva Locatelli che va al tiro, fuori di tanto

22′- Genoa che non reagisce, rimane passivo anche dopo il secondo gol subito. Juventus che domina il match in ogni zona del campo.

20′- Dallo sviluppo di corner Locatelli da fuori area scodella in mezzo per Yildiz. Il suo colpo di testa all’indirizzo di qualche compagno viene allontanato dalla difensa genoana.

19′- Juventus che continua ad attaccare, angolo bianconero

17′ – RADDOPPIO JUVENTUS! RETE DI MCKENNIE! Uscita palla al piede perfetta, pallone che arriva a Coincecao che punta l’area di rigore, aspetta l’arrivo di Weston McKennie che trova il suo quinto gol del suo campionato.

16′- Malinovskyi in porta, tiro deviato da Locatelli, corner Genoa battuto da Martin con pallone messo in rimessa laterale

14′- AMMONIZIONE JUVENTUS. Ellersson serve Messias che prende palla e avanza. Viene steso da Locatelli, ammonito. Punizione Genoa, batte Malinovskyi.

11′- Punizione per la Juventus sulla trequarti battuta da Locatelli che cerca ancora Bremer, pallone allontanato e Juve che ricomincia da Perin

9′- Continua il possesso della Juventus, che prova a creare e a verticalizzare per David o per il taglio delle mezzali. Attenta la difesa del Grifone

7′- Ancora un tiro verso la porta del Genoa. Ci prova Thuram dopo lo scambio con David, tiro largo

6′- Yildiz! Tiro dal centro-sinistra dell’area di rigore, trova un tiro centrale facile per il portiere del Genoa

4′- GOL! VANTAGGIO DELLA JUVENTUS CON BREMER! Il difensore brasiliano si fa trovare pronto su un cross di Yildiz allontanato, poi su una serie di colpi di testa prima di Thuram poi di Kelly che mette il pallone in mezzo all’area dove arriva Bremer che batte Bijlow!

4′- Coincecao prova a mettere un cross, respinto.

3′- Prova a creare la Juventus. Progressione palla di Thuram che allarga per Yildiz, cross in mezzo allontanato. Sul finire dell’azione arriva un corner per i bianconeri

2′- Genoa che si presenta con due punte, Colombo e Vitinha, che giocano vicine, Frendrup ad impostare il gioco

1′- Via! Si parte, primo possesso per la Juventus

Giocatori in campo, inno della Serie A. Tra pochi istanti il calcio d’inizio da parte di Massa.

Boga viene premiato come giocatore del mese di marzo della Serie A!

Non ci sono grandi sorprese tra i titolari. Spalletti sceglie ancora Perin in porta, con la difesa titolare che non si tocca. A centrocampo c’è regolarmente Thuram. L’unica mossa inaspettata è la titolarità di David, ai danni di Boga che era stato provato come falso nueve.

Le ambizioni della Juventus passano per questa sfida. I bianconeri dovranno sfruttare i passi falsi di Roma e Como. I giallorossi hanno perso ieri contro l’Inter, mentre i comaschi sono stati fermati oggi dall’Udinese. La Juventus vuole conquistare il quarto posto, allungando sulla squadra capitolina e prendendo un punto sulla squadra di Fabregas.

Genoa, la formazione ufficiale:

3-4-2-1: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez (C); Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. All. De Rossi.