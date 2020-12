Juve da scudetto? A gennaio la risposta

TORINO – La Juventus ha chiuso il 2020 con una sconfitta pesante, che ha lasciato segnali davvero preoccupanti per il futuro. Tuttavia, la brusca battuta d’arresto è arrivata dopo quello che sembrava il momento migliore dei bianconeri, vincenti e convincenti contro Barcellona e Parma. Un avvio di stagione fatto di alti e bassi, valso alla Juve una preziosa qualificazione in Champions da testa di serie, pagata però a scapito di un campionato in cui ha raccolto troppi pochi punti. Guardando alla classifica di Serie A, appare chiaro che il tempo per sbagliare sembra esaurito.

Il 2021 inizierà subito con grandi sfide per i bianconeri, che nel giro di poco più di due settimane giocheranno due big match per il campionato, una Supercoppa e gli ottavi di Coppa Italia. Occhi puntati sul 6 gennaio, quando la Juventus affronterà il Milan a San Siro. La Vecchia Signora arriverà alla sfida alla capolista dopo il match più abbordabile, ma soggetto alle incognite della ripresa post natalizia, contro l’Udinese. Dopodiché sarà la volta dell’insidioso Sassuolo, seguito dal turno di Coppa Italia contro il Genoa e dalla sfida delle sfide contro l’Inter. A chiudere il tour de force, ciliegina sulla torta, la Supercoppa Italiana da giocare a Reggio Emilia contro il Napoli. Avevamo già parlato di un gennaio di fuoco, no?

Il tifoso bianconero, per indole e abitudine, tenderebbe a chiedere un filotto di vittorie. Ipotesi difficile, anche se non del tutto impossibile. Il 2021 è alle porte, ma per sapere se anche il prossimo sarà l’anno della Juventus potrebbero bastare solo i primissimi assaggi. Se i bianconeri dovessero riuscire a portare a casa un bel bottino nei primi venti giorni di gennaio, la stagione potrebbe finalmente indirizzarsi sui binari giusti. Togliendo spazio a sogni e pretese da tifosi, quello che conterà davvero sarà non incappare più negli errori di Firenze e ripartire dalle certezze costruite fino a questo punto.