SOCIAL – Juve, Yildiz è pronto per la prossima stagione: il video

Yildiz non è ancora rientrato alla Continassa ma è già carico per la prossima stagione: il video dell'attaccante della Juve

Kenan Yildiz dopo gli impegni con la nazionale turca e l’operazione al setto nasale non è ancora rientrato alla Continassa ma ha già cominciato ad allenarsi in vista della prossima stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildiz_official)

Juve, allenamento speciale per Yildiz: il video social

Sul proprio profilo Instagram l’attaccante turco ha pubblicato un video che lo mostra mentre si allena duramente. Il classe 2005 vuole iniziare al meglio la prossima stagione e ha già cominciato ad allenarsi prima ancora di mettersi agli ordini di Thiago Motta. A commentare le immagini una scritta che non lascia spazio a interpretazioni: “Tutto pronto per la stagione 2024/25!”. Kenan non vede l’ora di tornare in casa Juve.