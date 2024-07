SOCIAL – Juve, Yildiz fa visita a Fabregas a Como: la foto

Yildiz e Fabregas insieme a Como: l'attaccante della Juve ha incontrato e scattato alcune immagini con l'ex centrocampista. Il motivo

Mentre la Juve si trova in ritiro in Germania e si prepara a sfidare il Norimberga in amichevole, Kenan Yildiz si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. L’attaccante turco, infatti, dopo gli impegni in nazionale farà rientro alla Continassa soltanto a partire da lunedì 29 luglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildiz_official)

Juve, Yildiz con Fabregas: le immagini

In questi ultimi giorni di relax l’attaccante della Juve è andato a Como, dove ha partecipato alla sfilata del brand di modo Rhude. Qui ha potuto incontrare e scattare una foto insieme a Cesc Fabregas, leggendario centrocampista spagnolo e ora allenatore del Como. Foto e sorrisi, ma quando inizierà la Serie A i due sul campo saranno nemici.