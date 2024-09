SOCIAL – Juve, Locatelli non ci sta: “Avremmo preferito vincere”

Il commento social del centrocampista della Juve Manuel Locatelli dopo il pareggio contro la Roma: le sue parole

Contro la Roma la Juve non è riuscita ad andare oltre lo 0-0, un risultato tutto sommato positivo ma che ha lasciato l’amaro in bocca. Su Instagram il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha commentato: “Avremmo preferito vincere di fronte ai nostri magnifici tifosi ma abbiamo dato tutto. Ora al lavoro per preparare la prossima sfida”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73)

Juve, il commento social di Locatelli

In questa prima parte di stagione Locatelli è stato un perno del centrocampo della Juve, schierato in campo con grande continuità da Thiago Motta. L’arrivo dell’ex tecnico del Bologna ha dato nuova vita al centrocampista italiano, che ora sembra essere inamovibile. Non a caso Spalletti l’ha convocato in nazionale per i prossimi impegni in Nations League.