SOCIAL – Juve, Bremer: “Il primo passo verso la vittoria è la voglia di vincere”

La stagione della Juve sta per iniziare. I bianconeri lunedì 19 affronteranno infatti il Como, match valido per la prima giornata di Serie A. Dopo l’addio di Allegri e l’arrivo di Thiago Motta le aspettative nei confronti dei bianconeri sono altissime: la Vecchia Signora riuscirà a tornare ai massimi livelli?

Juve, il messaggio social di Bremer

Sul proprio profilo Instagram il difensore bianconero Gleison Bremer ha pubblicato alcune immagini che lo ritraggono mentre si allena in campo. In descrizione un messaggio per caricare la squadra: “Il primo passo verso la vittoria è la voglia di vincere”. I bianconeri quanto vorranno vincere?