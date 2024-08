SOCIAL – Ex Juve, Alex Sandro: “Buona fortuna Rugani”

Su Instagram l'ex Juve Alex Sandro ha voluto augurare in bocca al lupo a Rugani per la sua esperienza all'Ajax

Daniele Rugani ha lasciato la Juve in prestito per trasferirsi all’Ajax. Il difensore italiano, infatti, era stato messo fuori rosa dal nuovo allenatore Thiago Motta, che non lo vedeva più come parte del progetto bianconero. Per questo il centrale ha deciso di ripartire dall’Olanda, dove giocherà agli ordini di mister Farioli.

Juve, il messaggio di Rugani

Su Instagram l’ex Juve Alex Sandro ha voluto augurare in bocca al lupo a Rugani, suo compagno di squadra per tanti anni in bianconero: “Buona fortuna per la tua nuova avventura Daniele Rugani. Ti voglio bene“. Nell’immagine postata dal difensore brasiliano si possono vedere i due difensori sorridenti con la Coppa Italia in mano, uno dei tanti trofei vinti negli anni in bianconero.