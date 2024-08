Social Juve, il saluto di Rugani: “Ho dato tutto per questa maglia”

Sul suo profilo social, Daniele Rugani ha pubblicato un messaggio dove ha voluto dare il suo saluto dall'ambiente e ai tifosi della Juventus

Ora è anche ufficiale, Daniele Rugani non è più un giocatore della Juventus. Il calciatore, il quale aveva rinnovato recentemente il suo contratto, non è più rientrato nei piani del nuovo progetto tecnico bianconero. Oggi è stato reso noto il suo trasferimento all’Ajax. Il difensore non ha però perso tempo, pubblicando sui suoi profili social un commiato ad ambienti e tifosi della Juve.

Il saluto di Rugani

“Ci tenevo a fare questo post per salutare e ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi anni bianconeri. Qua sicuramente lascio un pezzo importante di cuore e di vita perciò non posso che augurare il meglio alla società, a tutte le persone che ho conosciuto, ai miei compagni e ai tifosi che ci hanno supportato in questi anni. Con l’orgoglio di aver sempre dato tutto me stesso per questa maglia, è il momento adesso di voltare pagina per una bellissima e stimolante nuova avventura. Grazie Juventus. Grazie a tutti”.