La Juve festeggia sui social i compleanni di Bentancur e Zaza

Il 25 giugno è il compleanno di Rodrigo Bentancur e Simone Zaza: tramite i propri canali social, la Juve ha festeggiato i suoi ex giocatori

Martedì 25 giugno 2024, è il giorno della festa per due ex giocatori dai recenti trascorsi alla Juventus. Stiamo parlando di Rodrigo Bentancur e Simone Zaza, che oggi compiono rispettivamente 27 e 33 anni. Attraverso i propri canali social, il club bianconero ha festeggiato l’evento.

La dedica della Juventus a Bentancur e Zaza

In particolare, la Juventus ha ricordato alcuni aspetti peculiari dei due giocatori. Per quanto riguarda il centrocampista uruguaiano, è stata messa in luce la stagione 2019/20, nel quale il giocatore ha messo a referto il maggior numero di assist della rosa. Invece, per Zaza si è fatta la conta dei trofei: sono ben quattro i titoli in bacheca dell’attaccante con la maglia bianconera.