Juventus, il club su X: “Vi aspettiamo il 6 aprile all’Allianz”

La Juventus, con un post pubblicato sul proprio account X, ricorda a tutti i tifosi bianconeri l’appuntamento con il match del 6 aprile contro il Genoa. Bianconeri che dopo il deludente pareggio casalingo contro il Sassuolo, sono chiamati a tornare alla vittoria per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League.
“Bianconeri, vi aspettiamo il 6 aprile all’Allianz Stadium per la sfida con il Genoa. Biglietti disponibili“. Di seguito il link per accedere al post del club bianconero: