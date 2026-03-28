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Juventus, il club su X: “Vi aspettiamo il 6 aprile all’Allianz”

Stefania Palminteri – 28 Marzo, 17:21

Il club bianconero chiama a raccolta tutti i tifosi bianconeri per il match casalingo contro il Genoa.

La Juventus, con un post pubblicato sul proprio account X, ricorda a tutti i tifosi bianconeri l’appuntamento con il match del 6 aprile contro il Genoa. Bianconeri che dopo il deludente pareggio casalingo contro il Sassuolo, sono chiamati a tornare alla vittoria per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League.

 

Bianconeri, vi aspettiamo il 6 aprile all’Allianz Stadium per la sfida con il Genoa. Biglietti disponibili“. Di seguito il link per accedere al post del club bianconero: 

https://x.com/juventusfc/status/2037575379091914827?s=46