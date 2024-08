Juve, Pogba verso la risoluzione consensuale: l’indizio social

Paul Pogba si prepara a dire definitivamente addio alla Juve: l'indizio sui social non lascia spazio a interpretazioni

La storia tra la Juve e Paul Pogba potrebbe essere vicina al capitolo finale. Il centrocampista francese è stato condannato a 4 anni di squalifica ma è ancora tecnicamente un giocatore bianconero ma ora la situazione potrebbe presto cambiare.

❗Paul Pogba has unfollowed Juventus on Instagram. pic.twitter.com/tJdDyPfkpL — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) August 20, 2024

Juve, Pogba verso la risoluzione consensuale

La numero 10, quella che un tempo era la sua maglia, è stata assegnata a Yildiz e ora per Pogba non resta che dire addio alla Vecchia Signora. Il centrocampista francese starebbe infatti pensando a una risoluzione consensuale del contratto. A dimostrare il definitivo allontanamento tra le due parti anche un indizio social: Pogba non segue più la Juventus su Instagram. L’addio è sempre più vicino.