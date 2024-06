Juve, Fagioli protagonista social: festa e scambio maglia con…

Fagioli, centrocampista della Juventus, ha manifestato tutta la sua gioia per il passaggio della Nazionale alla fase successiva di Euro2024

Se in campo le luci dei riflettori del match tra Italia e Croazia sono andati agli eroi della qualificazione al turno successivo, Mattia Zaccagni e Riccardo Calafiori, qualcun altro è stato tra i protagonisti dei festeggiamenti nel post partita. Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, che in campo non ha trovato sin qui molto spazio con gli azzurri, è invece stato molto presente sui social per sottolineare l’approdo dell’Italia nel turno successivo.

Gioia Fagioli: festa e scambio maglia con Modric

In un primo messaggio su Instagram, Fagioli ha commentato così il pareggio dell’Italia con la Croazia: “Che emozione…indescrivibile. Dopo questi mesi non c’era sogno migliore. Grazie Italia. Ora ottavi”. Poi, in un successivo post, ha mostrato lo scambio di maglia con il campione croato del Real Madrid, Luka Modric. Un giorno non banale per il giocatore della Juve.