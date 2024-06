Juve, Tardelli consiglia Spalletti: “Fagioli al posto di Jorginho”

Intervenuto su La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Tardelli ha voluto dare un consiglio al ct dell'Italia Luciano Spalletti

Intervenuto su La Gazzetta dello Sport l’ex Juve Tardelli ha voluto dare un consiglio al ct dell’Italia Luciano Spalletti: “D’istinto dico sì a Fagioli per Jorginho, se è stato convocato, rinunciando a Locatelli, c’è uno scopo dietro. O magari c’era, non so se esiste ancora: questo può dirlo solo Spalletti che vede i giocatori tutti i giorni, li pesa dal punto di vista fisico, tecnico, ma anche psicologico”.

Juve, le parole di Tardelli

“Fagioli ha poca esperienza, ma la qualità che serve a portare qualcosa di nuovo. Mi incuriosisce, potrebbe essere la scintilla giusta, perché una scintilla serve. Purtroppo non abbiamo molti giocatori in grado di inventare qualcosa: può farlo Chiesa, ma lo fa solo in velocità, l’uomo lo salta così, non è Williams che fa tre dribbling in mezzo metro. L’importante è non pensare che l’Italia possa accenderla Fagioli da solo“, ha concluso.