Infortunio e compleanno: gli auguri della Juve per Cabal

Juan Cabal è arrivato alla Juve dal Verona nel corso dell’ultima sessione di mercato estivo e si è subito messo in mostra con la maglia bianconera. Il terzino colombiano ha dimostrato di essere una valida alternativa, almeno fino al giorno del grave infortunio al legamento crociato che lo ha costretto a terminare in anticipo la sua stagione. Oggi però per lui è comunque un giorno molto speciale, quello del compleanno. Ecco il messaggio di auguri del club bianconero: “ Compleanno a tinte bianconere per Juan Cabal, sbarcato alla Juventus la scorsa estate e che oggi, 8 gennaio 2025, compie 24 anni “.

Juve, il messaggio per il compleanno di Cabal

“Un terzino sinistro di grande atletismo e con ottime doti tecniche, che da subito si è messo in mostra con la maglia della Juventus: sette presenze in campionato, due in Champions League – condite con la giocata decisiva nel match casalingo vinto contro la Lazio e tante altre ottime intuizioni non solo a livello offensivo. Una crescita interrotta purtroppo lo scorso novembre da un grave infortunio subito mentre vestiva la maglia della nazionale colombiana: Cabal ha subito un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e resterà fuori per il resto della stagione. Pronto però, non appena sarà possibile in futuro, a rifarsi vestendo i nostri colori. Tanti auguri e a presto, Juan!“, ha concluso la Juve.