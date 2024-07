SOCIAL – Terminate le visite mediche di Di Gregorio con la Juve

Giornata di visite mediche in casa Juve: Michele Di Gregorio si prepara a diventare un nuovo giocatore bianconero

La notizia era nell’aria da settimane ma ora si prepara a diventare ufficiale: Michele Di Gregorio sarà un giocatore della Juve. Il portiere italiano ha infatti terminato le visite mediche con i bianconeri e a breve dovrebbero arrivare le firme sul contratto e l’ufficialità.

Visite mediche in corso per Di Gregorio pic.twitter.com/9NdInUN9ad — JuventusFC (@juventusfc) July 5, 2024

SOCIAL – Juve-Di Gregorio, terminate le visite mediche: le foto

L’ormai ex portiere del Monza si prepara a diventare il nuovo numero uno della Juve. Szczesny è infatti destinato all’addio e proprio il club biancorosso sta pensando al suo cartellino. Per il momento però non è ancora stato trovato l’accordo.