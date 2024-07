Di Gregorio saluta il Monza: “Le nostre strade si separano”

Michele Di Gregorio, nuovo portiere della Juventus, ha detto la sua sulla precedente squadra, ovvero il Monza.

Michele Di Gregorio, nuovo portiere della Juve, ha detto la sua sul Monza, ex squadra. Ecco le sue parole: “Ciao Monza, Ti scrivo perché oggi le nostre strade si separano. Abbiamo condiviso tante battaglie, alcune le abbiamo vinte, altre purtroppo no. Abbiamo condiviso tante emozioni, alcune belle altre un po’ meno. Ma oggi che vado via da te non posso far altro che ringraziarti, perché mi hai accolto e amato dal primo momento. Mi hai sostenuto e spinto a fare sempre meglio. Abbiamo combattuto l’uno al fianco dell’altro e siamo riusciti a scrivere la storia arrivando in Serie A, quindi grazie, grazie davvero. Un ringraziamento speciale al Presidente Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia, al Dott. Galliani e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo bellissimo percorso in questi quattro anni. Sarete sempre nel mio cuore. Uomo Digre”.