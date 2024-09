Social, Pistocchi: "La decisione su Juve-Napoli è ritardataria..."

Maurizio Pistocchi si è espresso sull'eventualità che possa essere vitata la trasferta ai tifosi del Napoli per il match con la Juventus

La trasferta dei tifosi del Napoli, impegnato domani sera in campionato contro la Juventus, sarebbe considerata a rischio. Questo è quanto si apprenderebbe anche dalle parole di Maurizio Pistocchi, il quale si sarebbe espresso sull’eventualità di un divieto da parte dell’Osservatorio delle manifestazioni sportive. Per il giornalista la decisione sarebbe quantomeno tardiva e, nel caso si decidesse per il blocco dei tifosi azzurri, un disagio per tutti coloro che avrebbero già acquistato il biglietto per la partita. Attraverso il suo profilo social su X, Pistocchi ha manifestato il suo disappunto per la gestione complessiva della vicenda. Di seguito il suo tweet sul popolare social network.

Il tweet di Pistocchi

“Sembra che domani, a 24h da Juve Napoli, verrà presa la decisione se vietare o no la trasferta ai tifosi azzurri per motivi di ordine pubblico. Una decisione che poteva essere presa già lunedì, e che, come sempre, metterà in difficoltà le persone perbene, quelle che hanno già acquistato i biglietti per treno, hotel e stadio, e magari preso le ferie per godere con moglie e figli di una giornata di sport. In questo paese troppo spesso le responsabilità individuali diventano collettive. Così chi sbaglia non paga mai”.