Juve-Napoli, caos Conte: cosa potrebbe succedere allo Stadium

Facciamo il punto della situazione rispetto a quello che potrebbe succedere allo Stadium quando entrerà in campo Antonio Conte

La Juventus di Thiago Motta sta per tornare in campo dopo la bella vittoria contro il PSV per affrontare il Napoli di Antonio Conte allo Stadium. Una partita importantissima in cui si affronteranno due squadre che vorranno contendersi il titolo e che per questa ragione daranno il massimo, prima di tutto per non prenderle e poi per provarle a darle. In tal senso, c’è una domanda che in molti si stanno ponendo rispetto a quello che potrebbe succedere allo stadio nel momento in cui entrerà in campo Antonio Conte o quando, comunque, verrà inquadrato sui maxi-schermi. Su questo, s’è espresso Balzarini. Il noto giornalista vicinissimo alle vicende bianconere, ha parlato sul suo canale Youtube e questo è quello che ha detto.

Juventus-Napoli, quale reazione con Conte?

"Non riesco a capire pienamente la situazione, non ho un'idea chiara su come la curva reagirà, né su come gli altri settori lo accoglieranno. Penso che ci saranno persone che lo fischieranno, altre che non lo faranno, e forse qualcuno che potrebbe anche applaudirlo. Personalmente, credo che questa terza opzione sia quella a cui mi sentirei di unirmi. Del resto, come ha ricordato lui stesso, è stato una parte importante della storia della Juventus: 13 anni come calciatore e 3 come allenatore, vincendo tre scudetti e avviando il ciclo dei nove titoli consecutivi". Insomma, ognuno si muoverà come crede. Ma l'idea che qualche applauso possa arrivare sussiste. E come. Forse, anche giustamente.