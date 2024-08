Social, la Juventus risponde alla scelta di ritiro di Szczesny

La Juventus non ha perso tempo dopo il messaggio di addio al calcio di Wojciech Szczesny: i bianconeri hanno salutato il portiere sui social

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia del ritiro di Wojciech Szczesny dal mondo del calcio. Il portiere polacco, dopo una stagione da titolare indiscusso alla Juventus, non aveva trovato l’accordo per il rinnovo. Saltato il passaggio in Arabia Saudita, per semplificare la cessione al club bianconero ha scelto in condivisione per la società per la risoluzione consensuale. Da qualche giorno, Szczesny era dunque libero di firmare per qualsiasi club, nonostante, al di là di alcuni rumors, non pareva ci fosse una trattativa calda per lui. Con il senno di poi, il motivo è stato spiegato.

Il nuovo saluto della Juve a “Tek” Szczesny

Il messaggio di Szczesny con il quale si congeda al mondo del calcio ha probabilmente sorpreso quasi chiunque, addetti ai lavori compresi. Quasi appunto, non probabilmente la Juventus. Infatti, tramite il proprio profilo social, la risposta al messaggio Instagram del calciatore non si è fatta attendere. Sempre attraverso lo stresso social network, è arrivato il messaggio di saluto del suo ultimo club: “In un attimo nel cuore di tutti gli juventini del mondo Grazie per le parate e grazie per i sorrisi: buona vita Tek!”. Un messaggio semplice e genuino, per salutare un compagno di tanti successi.