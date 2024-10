UFFICIALE – L’ex Juve Szczesny è un giocatore del Barcellona

La telenovela di Wojciech Szczesny è finalmente terminata: attraverso il proprio profilo social, il Barcellona ha annunciato l'ex Juventus

Capitolo chiuso, o meglio, un nuovo capitolo ha inizio. Infatti, attraverso il proprio profilo social su X, il Barcellona ha ufficializzato l’accordo con il portiere Wojciech Szczesny, il quale potrà difendere a partire da oggi la porta della squadra blaugrana. E’ dunque il portiere polacco ex Juventus che sostituirà Marc-Andres ter Stegen, infortunatosi qualche settimana fa, rimediando la rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio e chiudendo con larghissimo anticipo la sua stagione sportiva. Chiamato a correre ai ripari, il Barcellona ha cominciato un opera di convincimento per far si che Szczesny decidesse di fare dietrofront sul suo ritiro, cominciato in realtà pochissime settimane prima”.

Dal ritiro al Barcellona: l’incredibile storia di Szczesny

In realtà, la sua firma sul contratto era già stata programmata precedentemente alle visite mediche completate due giorni fa. Tra tutti i giocatori arruolabili, il Barcellona non avrebbe avuto dubbi sul fatto di affidarsi all’esperienza e alle qualità di Szczesny, ritiratosi inaspettatamente dopo la rescissione consensuale con la Juventus. Fino a quel momento, il calciatore stava faticando a trovare una squadra, con il solo Monza in Italia e alcune voci timide dalla Saudi Pro League. Una situazione che aveva inizialmente demotivato il calciatore dal ricercare una squadra, per poi dichiarare, giorni dopo, la difficoltà a sentirsi un ex atleta. Ora la grande sorpresa, probabilmente meritata e augurata dai tifosi bianconeri, i quali di Szczesny conservano un grande ricordo e stima dall’inizio alla fine.