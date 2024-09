Social, euforia Douglas Luiz: finalmente dal 1′ con la Juve

Attraverso i social, Douglas Luiz ha immortalato la titolarità con la maglia della Juve: la performance non è però stata così esaltante...

La quarta è quella buona, quella in Serie A contro l’Empoli. Tanto ha dovuto aspettare Douglas Luiz, tra gli acquisti di punta del calciomercato estivo, per poter leggere il suo nome sulla griglia dello schieramento dei giocatori in campo con la Juventus dal 1′ minuto. Finalmente è successo e con lui è toccato pure a Teun Koopmeiners, con un attesa decisamente più rapida. Per entrambi però la prova non è quella delle più memorabili. Infatti, il pareggio a reti bianche contro l’Empoli è un risultato magro per i bianconeri, come poco esaltante è stata la prestazione in campo della squadra, di Koopmeiners e di Douglas Luiz.

Festa social: il debutto non toglie il sorriso a Douglas Luiz

Tra le note meno liete del match c’è probabilmente proprio la prova non convincente del brasiliano, ancora una volta parso non perfettamente integrato negli schemi di Thiago Motta, così come ai ritmi del calcio italiano. Tutto ciò però, adocchiando il profilo social su Instagram di Douglas Luiz, pare contare relativamente. Infatti, nella vita bisogna saper assaporarsi i momenti e i piccoli traguardi. In questo senso, il centrocampista non è stato da meno: “La strada è lunga e siamo nella direzione giusta. Continuiamo ad evolverci, una partita di apprendimento e andiamo per altri! Forza Juve”. Questa è la frase che accompagna la foto che vale la prima titolarità del calciatore in bianconero. E tanto basta, almeno per ora.