Empoli-Juve, le pagelle di Di Livio: Douglas Luiz spreca l'occasione, muro Gatti - JuveNews.eu

Tutti i voti dei giocatori bianconeri nella sfida tra Empoli e Juve: le pagelle di Angelo "Soldatino" Di Livio

Perin: preferito a sorpresa a Di Gregorio, il portiere italiano non lascia a desiderare. Buona prestazione da parte sua, che risponde presente quando chiamato in causa. VOTO: 6

Kalulu: solidità difensiva ma pochi spunti in fase offensiva. L’ex Milan si limita al suo compito, cercando di contenere gli assalti avversari. VOTO: 6

Gatti: il migliore nella linea difensiva bianconera, solido e sempre preciso. Se la scorsa stagione era sembrato spesso troppo frettoloso e grezzo, quest’anno con Thiago Motta il copione sembra essere cambiato. Capitan Gatti. VOTO: 7

Bremer: soffre particolarmente Colombo, meno brillante rispetto ad altre volte. Il brasiliano strappa comunque una sufficienza, ma niente di più. VOTO: 6

Cambiaso: era così tanto abituato a fare l’esterno d’attacco che forse non ricordava più come giocare terzino. Non a caso la cosa migliore la fa quando si spinge in avanti nel finale. Torna dietro e non lascia il segno: peccato. VOTO: 5,5

Douglas Luiz: era la sua grande occasione dal primo minuto, la serata perfetta per far vedere a tutti le sue qualità. Occasione sprecata, insapore come la manovra bianconera. VOTO: 5,5

Locatelli: metronomo della Vecchia Signora, dai suoi piedi passano quasi tutti i palloni. Thiago Motta l’ha rivitalizzato e lui non lascia a desiderare. VOTO: 6

Nico Gonzalez: nel pre partita Thiago aveva detto che avrebbe lasciato il segno con i suoi dribbling uno contro uno. Così non è stato. Spento, forse stanco, di sicuro non il Nico Gonzalez che i tifosi della Juve si speravano di vedere. VOTO: 5,5

Koopmeiners: qualche buona giocata ma poco di più. Dopo la grande attesa per acquistarlo da lui ci si sarebbe aspettati qualcosa in più. Il riassunto della sua partita è il tiro al volo nel finale di partita finita alle stalle. Vale davvero 60 milioni? VOTO: 5,5

Yildiz: più largo rispetto al solito, ma sempre decisivo. Il turco è sempre il più pericoloso, il primo a provarci e l’ultimo ad arrendersi in ogni azione. VOTO: 6,5

Vlahovic: combatte, si sbatte e aiuta la manovra bianconera senza però riuscire a trovare la via del gol. Poco male: uno così non si può tenere fuori. VOTO: 6

Fagioli: VOTO 6

Thuram: VOTO 6

Mbangula: VOTO 5,5

Weah: VOTO 6

Thiago Motta: VOTO: 6