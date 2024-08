Juve, il corteggiamento di De Rossi a Chiesa è via social…

Con i nuovi mezzi di comunicazione può succedere anche così: attraverso i social, De Rossi ammiccherebbe a Chiesa, in uscita dalla Juventus

Che Federico Chiesa sia fuori dai progetti della Juventus, lo ha reso noto lo stesso allenatore dei bianconeri al termine dell’amichevole contro il Brest. Per attaccante italiano, così come molti altri elementi della rosa, si cercherà una soluzione in uscita che possa accontentare tutte le parti. In attesa di offerte concrete per il giocatore, qualcuno si sarebbe già mosso per vie traverse per dimostrare il proprio apprezzamento.

Il like “tattico” di De Rossi a Chiesa

Questo è probabilmente il caso dell’allenatore della Roma, Daniele De Rossi. Infatti, non sarebbero sfuggiti a molti il “like” lasciato sotto l’ultimo post di Chiesa sul social network Instagram. Nel linguaggio moderno, un modo come un altro per dire che il giocatore è apprezzato o quantomeno “seguito” dal tecnico dei giallorossi. Proprio la Roma, tra i club italiani, sarebbe tra le soluzioni più quotate a destinazione possibile del calciatore in profumo di addio.