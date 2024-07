Juve, doppia seduta e divertimento: la gag pubblicata sui social

La Juventus lavora duro sul campo ma c'è spazio anche per momenti di ilarità: l'ultimo episodio è stato riportato sui propri canali social

La Juventus lavora sodo sul calciomercato, con gli interminabili colloqui di Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo in Italia tra i più attivi in questa sessione. Inoltre, la Juve lavora altrettanto forte sul campo e, nella giornata di ieri, è stata svolta anche un estenuante doppia seduta nel clima torrido di questa estate. Eppure, tra un momento e l’altro c’è spazio anche per ridere e scherzare.

Ritiro Juve: membro dello staff “sorpreso” dall’irrigatore

Uno di questi è stato talmente imprevisto e divertente da essere riportato sugli stessi canali social della Juventus. Il video racconta di un momento come un altro dell’allenamento. Un membro dello staff di Thiago Motta, assorto dai suoi compiti, si è fatto sorprendere dal getto improvviso di un irrigatore, infradiciandolo completamente di acqua. Un accaduto che pare aver divertito un po’ tutti, vittima involontaria compresa.